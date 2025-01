«Santa Cristina patrimonio Unesco» 

Il sito archeologico di Santa Cristina come patrimonio dell’Unesco. È questo l’obiettivo per il 2025 dell’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Gallus. «Siamo tra i Comuni che si sono fatti promotori del riconoscimento per i nuraghi. E ora puntiamo su Santa Cristina: sosterremo con maggior vigore la sua candidatura», dice il primo cittadino. Il territorio di Paulilatino conta un grande patrimonio archeologico. «Abbiamo oltre 200 testimonianze tra nuraghi, domus de janas e tombe dei giganti – prosegue il sindaco -. Per questo intendiamo sostenere la ricostituzione del gruppo archeologico». Manca da oltre vent’anni ma potrebbe fare molto per riscoprire questi tesori, organizzare escursioni e interventi di manutenzione. È tutto messo nero su bianco nel Documento unico di programmazione portato in aula pochi giorni fa.

Nero su bianco

L’archeologia è uno dei temi dominanti. Tempo un mese e dovrebbe essere inaugurata la sezione archeologica del museo ospitato a Palazzo Atzori. I lavori sono in corso da tempo e probabilmente a fine gennaio ci sarà l’inaugurazione. «Verranno esposti tutti i ritrovamenti avvenuti negli anni, soprattutto a Lugherras. E vorremmo riuscire a portare un’esposizione dei nostri bronzetti che si trovano al museo archeologico di Cagliari», spiega Gallus. Un’offerta importante che richiamerà sempre un maggior numero di turisti e visitatori: basti guardare ai numeri da record che negli ultimi anni ha raggiunto il sito di Santa Cristina con visitatori in arrivo da ogni angolo del mondo. E allora il Comune guarda con interesse alla creazione di una rete dell’ospitalità tra guide turistiche, strutture ricettive, di ristorazione, attività culturali, sportive, artigianali, aziende agricole per offrire al visitatore un pacchetto turistico completo. «Entro fine gennaio faremo un incontro», sottolinea il sindaco. Tra foresteria del teatro, B&b e albergo diffuso i posti letto dovrebbero superare la cinquantina. Fondamentali se si guarda anche all’idea di pubblicizzare a livello internazionale i matrimoni a Santa Cristina. Ma non solo. Le strutture ricettive presenti potrebbero ospitare camionisti e camperisti: il Comune punta infatti a realizzare nel Pip un’area di sosta attrezzata e videosorvegliata, stipulando collaborazioni per il loro pernottamento.

Laboratori

Tra le novità inserite nel Documento unico di programmazione il patrocinio di laboratori, tra cui quello di fotografia aerea con utilizzo di droni. «Siamo stati ricevuti dall’assessorato al Lavoro e intendiamo portare avanti dei corsi di formazione», precisa il sindaco. Più difficile da realizzare, come ammette il primo cittadino, il programma il Granaio di Paulilatino per rilanciare la filiera della coltura del grano. Il Documento in aula è passato con il voto contrario dell’opposizione. «Il vostro Dup ci è sempre piaciuto, ma è un copia-incolla degli anni passati. Chiediamo ancora una volta attenzione a patrimonio archeologico. Il Dup è bello, ma va concretizzato. Parlo anche di ingresso al paese, viabilità interna, manca l’elettrificazione nelle campagne», ha sostenuto il capogruppo di minoranza Mariano Cuscusa.

