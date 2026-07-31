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Paulilatino.
01 agosto 2026 alle 00:14

Santa Cristina, interventi per migliorare i percorsi 

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Ammonta a 858mila euro la cifra a disposizione del Comune di Pauliulatino grazie ai quali può iniziare uno dei progetti più importanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Santa Cristina.

Un passo decisivo verso la riqualificazione del celebre complesso nuragico, grazie al finanziamento regionale dedicato ai siti candidati al riconoscimento come “Monumenti della civiltà nuragica” nella World heritage list dell’Unesco. L’incarico tecnico è stato affidato all’architetto Salvatore Flores, che seguirà tutte le fasi dell’intervento: dalla progettazione alla direzione dei lavori, fino alla completa esecuzione dell’opera. Un ruolo centrale, che garantirà una visione unitaria e coerente per un progetto che punta a migliorare la fruizione del sito e a rafforzarne la tutela.

«L’investimento consentirà di potenziare e riorganizzare l’intera area archeologica, intervenendo sui percorsi di visita, sulla conservazione mirata delle strutture e sulla gestione degli accessi. L’obiettivo è offrire un’esperienza turistica e culturale più qualificata, accessibile e rispettosa del valore storico del luogo», sottolineano dal Comune. Per Paulilatino si tratta indubbiamente di un intervento strategico: non solo un’opera di conservazione, ma un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio identitario, capace di generare ricadute culturali, educative e turistiche per l’intera comunità. ( s. c. )

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