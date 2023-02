Santa Cristina “in affitto” agli sposi, stabilite le tariffe per i matrimoni 

Sono state confermate dall’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili. E ancora una volta, oltre all’aula consiliare, ai futuri sposti viene proposta l’affascinante location di Santa Cristina immersa fra storia, archeologia e cultura.

Per questo la Giunta nel 2018 aveva programmato le tariffe da applicare per i matrimoni civili. Mentre per i residenti (devono esserlo almeno da due anni al momento della presentazione della domanda) è prevista una tariffa di 200 euro per potersi sposare nell’importante location, per gli sposi in arrivo da fuori la cifra sale a 700 euro.

Stesso importo per i non residenti che volessero sposarsi comunque a Paulilatino ma optando per la sala consiliare. Quest’ultima è invece offerta gratuitamente agli sposi locali a patto che la celebrazione del matrimonio avvenga in orario di servizio. ( a. o. )

