Santa Chiara, il mercato raddoppia 

Non accadeva da ann: al Mercato civico di Santa Chiara arrivano tre nuovi concessionari. Tutti gli ultimi bandi per l’assegnazione dei box liberi erano andati a vuoto e il numero dei banconi operativi era sceso ad appena tre, dopo i recenti addii dell’ultimo fruttivendolo (andato in pensione) e del pescivendolo (si è trasferito in via Quirra). Nessuno, insomma, sembrava interessato ad avviare un’attività nel caseggiato di Stampace nonostante una posizione, almeno sulla carta assai favorevole, poco sopra piazza Yenne.

Futuro da costruire

Buone notizie, insomma, ma il futuro resta incerto perché Santa Chiara è un ibrido: un po’ ristorante, un po’ mercato, senza un progetto. Spetterà alla prossima Giunta comunale trovare una soluzione. I tre concessionari “superstiti” si godono il momento. L’inversione del trend ha colto tutti di sorpresa, inclusi loro. «Non ce l’aspettavamo, abbiamo fatto i salti di gioia», è soddisfatta Raimonda Spelarci, 45 anni, del box di oggettistica e souvenir: «Da anni non si vedevano facce nuove, è un bel segnale». Troppo presto, per parlare di rinascita: «Ci auguriamo che sia solo l’inizio e che in futuro tutti i box possano tornare operativi. Più siamo meglio è, ovviamente».

Nuovo interesse

Gli appelli lanciati dai tre operatori hanno dato i primi, insperati frutti. Hanno ravvivato l’interesse, sostenuti anche da giornali e tv locali. «Il futuro del mercato è la vocazione turistica», sostiene Spelarci, «ma i nostri spazi possono anche ospitare iniziative come presentazioni di libri, meeting, conferenze e anche piccoli spettacoli».

Il bando per i posteggi

Il bando del Servizio Suape, Mercati, Attività produttive e Turismo del Comune proponeva in concessione 62 posteggi nei mercati civici al dettaglio di via Quirra, Is Bingias, Sant’Elia e Santa Chiara, ma le manifestazioni di interesse sono state appena cinque. La parte del leone, si fa per dire, l’ha fatta proprio Santa Chiara con tre. Le altre due riguardano via Quirra e Is Bingias. Le domande dovevano essere presentate entro il 23 aprile, così ripartite: 23 posteggi in via Quirra, 8 a Is Bingias, 24 a Sant'Elia e 7 a Santa Chiara. Le buste sono state aperte il 26 aprile e lunedì scorso è arrivata la determina dirigenziale con l’esito. Nelle prossime settimane, dopo le verifiche su dichiarazioni e autocertificazioni dei partecipanti alla gara e, solo a seguito del riscontro positivo, il Comune provvederà con successivi atti al rilascio delle concessioni per ogni singolo posteggio.

I settori in arrivo

Se non ci saranno intoppi, i tre nuovi concessionari del Mercato di Santa Chiara saranno, in ordine di graduatoria, Sa Meri srls, Cacceddu Enrica e Aurvio srl. I settori merceologici dovrebbero essere artigianato e ristorazione. Resterà invece ancora chiuso il ristorante interno. Il grande spazio centrale sarà oggetto di un altro bando, specifico e distinto.

RIPRODUZIONE RISERVATA