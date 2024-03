Santa Chiara chiusa da un anno: tempi lunghi per la riapertura  

La chiesa monumentale di Santa Chiara? Chiusa da oltre un anno. E non si sa quando potrà riaprire. Colpa di una perdita idrica che il 24 gennaio 2023 provocò l’allagamento del tempio, sopra piazza Yenne, con danni all’altare ligneo del ‘600. Ad esplodere fu un tratto di condotta della soprastante via Cammino Nuovo. La chiesa stampacina, di proprietà comunale, si allagò completamente e l’altare fu investito da un fiume d’acqua. Servirono molte ore agli operai per arginare la perdita. E all’interno si lavorò per giorni al fine di raccogliere l’acqua e asciugare le superfici.

«Le verifiche condotte insieme ai tecnici della Soprintendenza», spiega l’assessora ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda, «hanno permesso di riscontrare che, ad oltre un anno di distanza, le mura sono ancora pregne d’acqua». L’altare è stato rimosso e trasportato in laboratorio per le verifiche che condurranno alla scelta delle più opportune tecniche da applicarsi ai fini del restauro. Tutti i manufatti a rischio deterioramento sono stati messi al sicuro.

«L’obiettivo», riprende Deidda, «è risanare con i fondi comunali messi a disposizione (300 mila euro) il presbiterio, la sagrestia e le mura esterne vicine all’ascensore». Infine bisognerà rimontare l’altare al termine del restauro, per il quale sarà necessario almeno un anno tra procedure di asciugatura e consolidamento delle superfici pittoriche. «E solo a seguito della definizione di quanto necessario per il restauro architettonico», conclude Deidda, «si valuteranno infine i tempi per la riapertura del monumento».

La chiesa e l'adiacente monastero (edificati tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo) subirono gravissimi danni durante i bombardamenti del ‘43. Del monastero rimangono oggi solo i ruderi.

RIPRODUZIONE RISERVATA