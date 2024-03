Santa Chiara, c’era un mercato 

C’era una volta il Mercato civico di Santa Chiara. Floridissimo. Si sviluppava su due livelli. Aveva più di cento box e brulicava di clienti. Prodotti freschi e di grande qualità. Pesci, carni, formaggi, frutta e verdura. Ma anche coltelli fatti a mano ed altre eccellenze dell’artigianato sardo. Lo storico mercato sopra piazza Yenne, inaugurato nel 1957, era il cuore pulsante di Stampace. Così fino agli anni ‘90. Poi il piano superiore è stato chiuso ed è cominciato un triste declino. Lento ma inesorabile.

L’agonia

I box sono diminuiti fino a ridursi agli attuali undici. I clienti, complice la carenza di parcheggi e il maggior appeal dei grandi centri commerciali, sono spariti. Oggi i posteggi operativi sono appena quattro su undici e a breve diventeranno tre. L’ultimo fruttivendolo è andato in pensione il mese scorso. E l’unico pescivendolo ha deciso di gettare la spugna. Abbandonerà Santa Chiara per trasferirsi in un mercato decisamente più in salute, quello di via Quirra.

Il mercato di Santa Chiara ha una superficie di 380 metri quadrati. Ma solo il primo livello è aperto. Il secondo, situato su parte dell'area dell’ex convento delle monache Clarisse, distrutto dai bombardamenti del ‘43, è oggetto di scavi archeologici. Nel 2018 un intervento di restyling e l’apertura di un ristorante interno avevano fatto ben sperare. Il nuovo locale, una sorta di isola dal design moderno, accoglieva cagliaritani e turisti dalla colazione fino a tarda sera. Ma dopo 5 anni l’esperimento è fallito.

Bandi deserti

«I bandi per l’assegnazione dei box liberi sono andati a vuoto», si rammarica Lorenzo Strazzera, 58 anni, pescivendolo, «con il risultato che il nostro mercato sta morendo. La gente non viene proprio perché quasi tutti i box sono chiusi. Ormai vediamo solo qualche cliente di passaggio». Chi va a fare la spesa vuole trovare tutto in un unico posto. «E se non ci sono i prodotti è inutile. Ho dedicato tutta la mia vita a questo lavoro. Non avrei mai voluto lasciare Stampace. Ma non è possibile andare avanti così». Il canone di locazione ammonta a 200 euro. «Tra tasse e utenze non spendo meno di 600 euro al mese. Ma il vero problema è che manca la gente. A breve mi scadrà la concessione. La rinnoverò, ma in via Quirra».

Raimonda Spelarci, 45 anni, lavora al mercato dallo scorso novembre. Si guarda intorno e allarga le braccia sconsolata. «Vendiamo tante cose tra cui oggettistica e souvenir. I clienti, però, sono pochi». Colpa delle serrande abbassate. «Se tutti i box fossero operativi la gente verrebbe». Per chi coraggiosamente è rimasto al lavoro, insomma, fare affari non è facile. Anche Cristina Monti, 55 anni, tiene duro. «Faccio biscotti, torte e pasta fresca. Sono a Santa Chiara da luglio 2023. Quando sono arrivata sapevo che la situazione era questa. Il centro storico sta perdendo le botteghe. Ormai sono pochissime. Bisogna fare più pubblicità, coinvolgere le associazioni. Servirebbe una procedura per l’affidamento diretto dei box».

Il Comune

Dispiaciuto l’assessore Alessandro Sorgia (Turismo e Attività produttive). «Abbiamo tentato in tutti i modi di rilanciare Santa Chiara ma ai bandi non partecipa nessuno», afferma, «intendiamo, peraltro, tutelare i posti di lavori superstiti. Sono disponibile ad incontrare i concessionari. Quello di Santa Chiara è un mercato a vocazione turistica. Dovrebbe essere un fiore all’occhiello. Faremo nuovi bandi. Proveremo a coinvolgere i crocieristi e anche la Coldiretti».

