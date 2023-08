Santa Cecilia, la banda perde l’armonia 

La banda musicale “Santa Cecilia” perde l’armonia. Una crisi, forse irreversibile, che sembra essere maturata nell’ultimo mese. Il segno più evidente sono le dimissioni, pubblicate nella pagina Facebook dell’associazione, dal presidente Sandro Murru. Poi quelle – meno plateali - del direttore artistico Alessio Meloni.

Non è ancora ben chiaro quali siano i motivi che hanno fatto deflagrare questa realtà musicale nata nel 2019 proprio per volontà di Murru, che quattro anni fa ha deciso di abbandonare la “Pergolesi”, l’unica banda fino ad allora della città – oggi non più in attività - guidata per oltre quindici anni da Dino Pinna.

Le dimissioni

«Con questa lettera rassegno le dimissioni da presidente della banda, chiedendo umilmente scusa al maestro Alessio Meloni e a tutti quanti. Vi auguro un proseguo nell’attività e tantissimi successi, con affetto Sandro», è il post, che accompagna la lettera, pubblicato il 15 agosto nella pagina, ora eliminata dai social. L’ex presidente, contattato da L’Unione Sarda, ha preferito non rispondere.

Meloni, in realtà, aveva detto addio alla banda il giorno prima. «All'interno dell'associazione ho sempre rivestito il ruolo di direttore artistico pur risultando come collaboratore esterno. Pertanto, non rientrando nelle mie mansioni, non ho mai partecipato alle riunioni interne al direttivo né sono mai entrato nel merito delle questioni amministrative e gestionali», spiega Meloni. «Solamente quando si sono manifestati dei malcontenti tra i musicisti mi sono interessato per aiutare il gruppo, dal momento che reputo importante che Quartucciu abbia la banda in un periodo storico in cui le associazioni musicali faticano a restare in piedi. Per questo c’è stato un incontro in Comune con sindaco, vicesindaca e consigliere per cercare di risolvere i problemi dell'associazione».

Incontro che risale allo scorso 28 luglio. In via Nazionale, insieme a Meloni si sono presentati anche altri componenti dell’associazione «preoccupati per il futuro della banda», spiega Simone Santabarbara, consigliere delegato ai rapporti con le associazioni. «Avevamo già il sentore che qualcosa non andava. Più volte ho contattato il presidente per invitarlo a suonare durante le manifestazioni, ma ha sempre declinato l’invito. Il nostro dovere è ascoltare tutti e così faremo per fare luce su quanto realmente accaduto».

