Santa Caterina, scatta il divieto di balneazione 

Divieto di balneazione nella baia di Santa Caterina: l’acqua è contaminata. Lo ha notificato l’Arpas, l’agenzia regionale della protezione ambiente del laboratorio di Portoscuso, evidenziando il superamento dei parametri previsti per i batteri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali.Immediata l’ordinanza del sindaco Andrea Loche che vieta la balneazione per un tratto di 330 metri nella spiaggia. Le analisi effettuate nei campioni d’acqua marina hanno riscontrato il superamento oltre la soglia consentita dei limiti dei batteri pericolosi per la salute dell'uomo. Il provvedimento si è reso indispensabile perché le acque sono «potenzialmente infettive con possibile ed effettivo pericolo per i bagnanti. Il superamento dei parametri mette a repentaglio la salute dei vacanzieri, quelle acque marine non possono essere in alcun modo utilizzate», precisa il sindaco. Il divieto di balneazione rimarrà in vigore fino a quando i parametri non saranno a norma. ( j.p. )

