Santa Caterina, lavori in corso 

Comincia la rinascita del complesso di Santa Caterina: è stato aperto il cantiere per la messa in sicurezza, il primo passo per salvarlo e restituirlo ai masesi. Non versa certo nelle migliori condizioni questo piccolo gioiello di architettura romanica, addirittura qualche tempo fa è crollata una parte del muro di cinta.

I fondi

Ci sono 300mila euro di fondi regionali per la messa in sicurezza con un doppio obiettivo. Da un lato ripristinare il muro, per evitare che, come è capitato in passato, estranei si introducano nel complesso: sono crollati diversi solai, ci sono parti pericolanti, addentrarsi negli edifici è molto pericoloso, dall'altro eseguire degli interventi di supporto con strutture di legno costruite sul posto per fermare il decadimento. Il Comune però è riuscito a reperire altri 400mila euro col Pnrr concessi dal Ministero dei beni culturali, che serviranno per progettare il restauro e il ripristino della fruibilità.

I lavori

Si sta approntando il bando che, visti gli importi, dovrà essere pubblicato in tutta l'Unione Europea. Si tratta di lavori particolarmente impegnativi, il complesso fa parte di un insediamento medievale chiamato Semelia. Il valore monumentale è inestimabile, in quell'area sono state trovate testimonianze di epoca nuragica, fenicia e romana. Oltre alla chiesa che sta al centro di una grande corte, ci sono le cumbessias, le "casette" che ospitavano i pellegrini e altre strutture. Il restauro sarà ovviamente sottoposto ai controlli dalla Sovrintendenza che ha già fatto dei sopralluoghi. Si prevede che serviranno circa 5 milioni di euro, e la progettazione serve proprio per poter candidare il restauro al finanziamento, contribuisce ad aumentare le possibilità di ottenerlo.