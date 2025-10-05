Santa Caterina, il bastione del degrado 

Erbacce, macerie e rifiuti. Il bastione di Santa Caterina più che un importante sito archeologico sembra una delle innumerevoli discariche cittadine. Un luogo sacro, carico di storia e utilizzato anche dai bimbi della scuola elementare per la ricreazione, abbandonato a se stesso. La recinzione non riesce a nascondere il degrado, l’incuria e le piante che nonostante la siccità crescono rigogliose. Quello che più infastidisce e che accomuna uno dei tanti cantieri che bloccano la città è la fine dei lavori: 7 novembre 2023. A quasi due anni da quella che sarebbe dovuta essere la data che avrebbe riconsegnato a cagliaritani e turisti uno dei luoghi più importanti della città tutto tace, meno i turisti che lo guardano allibiti. Sarebbe dovuto diventare un Parco archeologico, invece operai e mezzi sono spariti dal cantiere per l’ennesima volta da quando, il 10 giugno 2009, sono iniziati i lavori.

Il degrado

Il sole e il maestrale fresco sono la cornice perfetta per la visita in città. I turisti, soprattutto francesi, ammirano le bellezze del capoluogo della Sardegna. Un giro nei quartieri storici, poi una puntata nel cuore del capoluogo. Piazza Costituzione, poi l’ascensore che porta al bastione di Santa Caterina. Sulla sinistra, oltre il panorama del Golfo degli Angeli, lo spettacolo indecente. Tra le macerie, spunta sul muretto che si affaccia sul bastione di Saint Remy la bandiera palestinese issata da un coraggioso che ha attraversato un percorso di guerra. «Perché è tutto abbandonato? Peccato». Diego è un turista di Monza in vacanza con la moglie. «Questa è una città molto pulita rispetto alle altre del sud. Non capiamo perché ci sia una zona con questo degrado in quello che sembra essere il fulcro di Cagliari». Domanda che si fa anche un gruppo di tre amici. La risposta è sconsolata: «Ormai siamo abituati. Tra lavori per la metro e scavi vari, non c’è un’opera che sia stata portata a termine».

Cantiere infinito

Sedici anni fa, l’obiettivo dei lavori era scoprire la causa dell'umidità che stava danneggiando il soffitto della Passeggiata coperta di Saint Remy. Intoppi burocratici, mancanza di fondi, stop e ripartenze portano il “cantiere infinito” sino ai giorni nostri con la posa in opera delle travi che coprono l’ipogeo con un selciato flottante e un ingresso che consenta l’accesso alle strutture sotterranee. Nei programmi del Comune ci sarebbe la musealizzazione degli scavi archeologici con la realizzazione di un doppio accesso ai rinvenimenti punici dell'ipogeo e di superficie che portano a due tombe del Bronzo, fortificazioni medievali e resti di un impianto idrico punico romano. La piazza dovrebbe essere pavimentata in granito analogamente alla terrazza Umberto I, con la modifica dello scalone di accesso con un pianerottolo.

Gli intoppi

Perché non si riesce a mettere a disposizione di cagliaritani e turisti un luogo così importante per la storia del capoluogo della Sardegna? «I lavori al bastione di Santa Caterina rientrano in un intervento di particolare complessità, che ha richiesto ulteriori approfondimenti e aggiornamenti progettuali a seguito di nuovi ritrovamenti archeologici», spiega l’assessore comunale Yuri Marcialis. «I tempi di lavorazione hanno inoltre risentito della peculiare collocazione del cantiere, che richiede una gestione attenta e talvolta la temporanea sospensione in occasione di eventi pubblici di grande richiamo».

