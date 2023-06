Santa Caterina, giornata ecologica 

Il volontariato, per fortuna, non va mai in pensione e si schiera sempre in prima linea per il benessere delle persone e dell’ambiente. Nei giorni scorsi residenti e frequentatori di Santa Caterina, volontari con il Centro commerciale naturale di Cuglieri, il gruppo Scout adulti, e il patrocinio del Comune hanno ripulito il litorale della baia. «Una iniziativa lodevole che testimonia che ancora c’è qualcuno capace di azioni per il bene comune» commenta l’assessore alle Borgate Peppe Motzo. I volontari con guanti e rastrelli hanno ripulito la spiaggia da ogni tipo di rifiuto, plastica, vetro, cicche di sigaretta. «Abbiamo fatto solo il nostro dovere di cittadini, dedicando alcune ore del nostro tempo per ridare lustro e decoro allo splendido arenile di Santa Caterina» sottolineano gli organizzatori. (j.p.)

