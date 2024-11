Santa Caterina, festa per la patrona nella chiesa di San Sebastiano 

Lunedì Elmas si prepara a festeggiare la compatrona Santa Caterina: «L’invito alla cittadinanza - dichiara Solange Pes, presidente dell’associazione Santa Caterina - è quello di partecipare per portare avanti questa importante tradizione identitaria».

Il programma della ricorrenza si divide tra religioso e civile. Alle 17.30 si terrà la santa messa celebrata nella chiesa di San Sebastiano. La funzione religiosa verrà animata dal coro parrocchiale “Coro e cresia” con l’interpretazione dei goccius dedicati alla santa.

Seguirà alle 18.30 un rinfresco conviviale comunitario nell’oratorio parrocchiale. Con l’occasione saranno proiettate immagini storiche relative alla festa primaverile (che cade nel giorno della Pentecoste) e a quella di novembre. Allieteranno la serata anche i balli dei gruppi folcloristici locali “Sa Nissa” e “Su Masu”.

La leggenda racconta che la diciottenne Caterina, di stirpe regale, si recò al tempio dell’imperatore Massenzio per incoraggiare i suoi sudditi a non fare sacrifici per gli dèi e convincere i sapienti ad aderire alla fede cristiana. Per questo venne martirizzata il 25 novembre del 305.

RIPRODUZIONE RISERVATA