Santa Caterina, divieto di balneazione 

Non accadeva più ormai da diversi anni. Acque inquinate in spiaggia nelle borgate: l’ultima volta r isaliva al 2017 a Torre del Pozzo. Ieri invece è accaduto a Santa Caterina: contaminazione dell’acqua di mare nella suggestiva baia in località Salamedu, già affollata di turisti in questo inizio di stagione.

Le analisi

Lo ha comunicato l’Arpas, laboratorio di Portoscuso. Dalle analisi periodiche effettuate nei campioni d’acqua marina, ha evidenziato il superamento molto oltre la soglia consentita dei limiti degli “Enterococchi Intestinali”. Un rischio concreto per i bagnanti, con acque potenzialmente infettive e pericoli per l’incolumità pubblica.Immediata l’ordinanza del sindaco Andrea Loche che ha emesso divieto temporaneo di balneazione nelle acque della baia, un tratto complessivo di 179 metri in prossimità della foce del rio Salamedu, vicino alla spiaggia di Cagaragas. Il provvedimento si è reso indispensabile perché le acque sono «potenzialmente infettive con possibile ed effettivo pericolo per l’incolumità pubblica. Il superamento dei parametri mette a repentaglio la salute pubblica dei vacanzieri, quindi quelle acque marine non possono essere in alcun modo utilizzate», precisa il primo cittadino.

I motivi

Le cause dell’inquinamento sono ancora tutte da accertare, potrebbe trattarsi di contaminazione della falda acquifera a monte del rio Salamedu, per le abbondanti piogge dell’ultimo periodo. Fino a qualche anno fa le acque contaminate, dovute a sversamento di liquami, erano un problema ricorrente nelle borgate della marina di Cuglieri, tra S’Archittu, Torre del Pozzo e Santa Caterina. Poi dal 2018 non si verificò più. Abbanoa, che aveva preso in carico gli obsoleti impianti idrici e la rete fognaria, ha investito molte risorse per rinnovare l’intero sistema idrico-fognario della costa, con un investimento di circa un milione di euro: «Ammodernamento del depuratore di Santa Caterina, realizzazione di condotte distinte che portano i reflui direttamente al depuratore, con un diametro delle nuove tubature più largo (da 150 a 250 millimetri) per far fronte a carichi maggiori. La nuova stazione di pompaggio di S’Archittu più a monte», precisano dal gestore del servizio .

L’ordinanza

Il divieto di balneazione rimarrà in vigore fino a nuove analisi delle acque che certifichino i parametri entro i limiti consentiti.

RIPRODUZIONE RISERVATA