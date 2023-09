Santa Caterina, ci sarà un accesso alle antiche rovine 

Il piano della terrazza del “bastioncino” interamente ripavimentato in granito grigio fiammato, sul modello della terrazza Umberto I. Ancora, un grande solaio sospeso sugli scavi archeologici per dar modo ai visitatori di esplorare in sicurezza le antiche rovine. Sono due degli interventi per la sistemazione del Bastione di Santa Caterina e la valorizzazione museale degli scavi archeologici circostanti, previsti nel progetto approvato giovedì scorso dalla giunta comunale.

«Un ambizioso intervento che segna un passo importante nella conservazione del patrimonio storico della città e renderlo accessibile ai cittadini e ai turisti», ha detto il sindaco Paolo Truzzu. Che ha aggiunto: «In questo modo Cagliari antica sarà viva per le generazioni future». Un nuovo progetto che rappresenta una variante rispetto all’originario, incluso nei sei sotto-progetti per il complessivo recupero del Bastione di Saint Remy.

Infatti, spiega il primo cittadino, «è previsto un incremento della spesa originaria, pari a 500mila euro, necessario per far fronte all’aumento dei costi dei materiali edilizi, resi più onerosi dalla situazione post-Covid, e per la realizzazione delle nuove soluzioni architettoniche rese necessarie dai ritrovamenti archeologici emersi durante i lavori». Una serie di interventi significativi sono dunque in programma per trasformare radicalmente uno dei siti culturali più importanti della città, da tempo in stato di abbandono. «La sinergia tra il nuovo design architettonico e la conservazione del nostro patrimonio archeologico», sottolinea l’assessora ai lavori pubblici Gabriella Deidda, «è un esempio di eccellenza nel settore della riqualificazione urbana».

RIPRODUZIONE RISERVATA