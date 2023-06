Santa Caterina, cade il divieto di balneazione 

L’acqua del mare nuovamente pulita ed entro i parametri igienico-sanitari a Santa Caterina. Lo ha comunicato l’Arpas dopo le nuove analisi che ne hanno certificato la salubrità. È possibile nuovamente fare il bagno in prossimità della foce del rio Salamedu, vicino alla spiaggia di Cagaragas, dove venerdì scorso era stato vietato per superamento dei limiti degli “enterococchi in testinali”.L’Arpas aveva riscontrato valori abnormi di questo batterio, che avevano fatto scattare immediata l’ordinanza sindacale di divieto di balneazione in quello specchio d’acqua. Era un rischio concreto per i bagnanti, con acque potenzialmente infettive.

«Siamo contenti che tutto sia stato risolto entro il breve tempo di un paio di giorni. Ho firmato revoca dell’ordinanza in modo che i vacanzieri potranno nuovamente usufruire della spiaggia e di quel tratto di mare in tutta tranquillità, nel pieno rispetto delle norme igieniche», commenta il sindaco Andrea Loche.

