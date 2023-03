Santa Caterina, al via i lavori  

I sensibili rallentamenti, oltre al Covid, li aveva imposti anche il costo dell’acciaio quadruplicato durante gli anni della pandemia. E l’impresa che si era a suo tempo aggiudicata l’opera, la “Mariano Cabras”, aveva evidentemente chiesto un aggiornamento sui rincari, una vera e propria rimodulazione degli importi scritti sul contratto d’appalto. I 490mila euro non erano più sufficienti, servivano per altri finanziamenti. Finalmente arrivati.

Adesso si riparte. Ai 490mila euro destinati a completare il cantiere e rendere l’insediamento archeologico finalmente visitabile da cagliaritani e turisti, in grado solo fino ad ora di spiare da dietro la rete metallica i ruderi più superficiali, si sono aggiunti fondi. Altri 500mila euro recuperati dall’amministrazione municipale tra le pieghe del bilancio ma fermi per lunghi mesi in attesa dell’approvazione del prezzario regionale sui lavori pubblici e finalmente “liberati” dalla Ragioneria comunale. Il tesoretto permetterà di allestire il sito antico, dotarlo degli impianti grazie ai quali i visitatori potranno scoprire gli scavi di Santa Caterina.

Il cantiere infinito, monumento al degrado e all’incuria, ha le ore contate. Sorprese dell’ultima ora permettendo, sulla terrazza di Santa Caterina i lavori di riqualificazione, atto finale del progetto di indagine e valorizzazione del sito archeologico, riprenderanno tra breve. I programmi erano stati sospesi da tempo, da parecchi anni, e quegli scavi archeologici che avevano riportato in superficie testimonianze preistoriche, puniche, romane e medievali avevano regalato meraviglie ma anche ripetute interruzioni. E parecchio degrado su questa parte del Bastione sventrata, di fatto, sin dal 2009.

La ripresa

Le indagini

«Gli scavi archeologici – spiega l’architetta Maria Luisa Mulliri, dirigente dei Lavori pubblici – non procederanno oltre, sono finiti. Anche perché, come è accaduto per esempio per la chiesa di Sant’Avendrace, le sorprese non finiscono mai e il cantiere rischia davvero di restare perennemente aperto e ancora di più sospeso per mancanza di fondi». Le indagini della Soprintendenza hanno davvero riportato in superficie il tesoro sommerso, adesso si tratta di metterlo a disposizione dei visitatori. Opere approvate dalla Sovrintendenza. Il progetto prevede la chiusura della piazza di Santa Caterina con un solaio in acciaio che ricopre gli scavi medievali lasciando lo spazio sufficiente per offrire una buona prospettiva sui reperti. Sarà sostenuto su gabbioni in pietra (smontabili) a fianco dei rinvenimenti e sosterrà a sua volta una trave-ponte. «Una passerella sospesa da cui sarà possibile vedere gli scavi», spiega Mulliri. «E offrirà – aggiunge l’assessora Gabriella Deidda – anche alle persone con difficoltà motorie, uno scorcio sull’area ipogea».

Per accedere

Due gli ingressi, inoltre, che consentiranno di raggiungere gli scavi archeologici. «All'ipogeo – precisa Maria Luisa Mulliri – sarà possibile accedere attraverso un'apertura già esistente e ora chiusa da una porticina che si trova sul pianerottolo intermedio dello scalone di fronte a palazzo Boyl». Superato l’ingresso ci si trova davanti a una scalinata che porta all’area ex cisterna punica, riutilizzata in epoca romana e ancora da una comunità monastica e come zona di sepolture».

