Santa Barbara, un Cammino al femminile 

Il cammino minerario di Santa Barbara inaugura la stagione dell’escursionismo con tante novità. Oggi prende il via la nuova edizione del progetto “Let’s go” che quest’anno punta sull’ospitalità al femminile. L’iniziativa ha come protagoniste le donne di qualsiasi età e provenienza, le quali potranno usufruire delle agevolazioni previste nelle convenzioni stipulate fra la Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara e le strutture ricettive che hanno aderito alla iniziativa. Tre le tante novità quella più importante è che le donna potranno pernottare gratuitamente nelle varie posadas dislocate lungo l’itinerario e nelle strutture ricettive convenzionate

La promozione

La campagna promozionale è valida da oggi sino al 15 aprile, e poi ancora dal 5 maggio al 15 giugno e, infine, dal 15 settembre al 15 dicembre, così da potere vivere e ammirare tutte le bellezze del Sulcis-Inglesiente, Arburese e Guspinese. In seguito agli importanti traguardi raggiunti con le passate edizioni del progetto “Let’s go” riservato agli under 35, questa volta, l’iniziativa si veste di rosa per dedicare uno spazio particolare alle storie delle donne, riconoscere e valorizzare il loro ruolo, come ha spiegato il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, presidente della Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara: «Abbiamo voluto fortemente, per il 2025, riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale delle donne - ha sottolineato Usai – nella conservazione e trasmissione della storia e delle tradizioni del nostro territorio, nonché nella promozione di stili di vita sostenibili. L’iniziativa vuole essere quindi, un modo per celebrare la resilienza femminile e il desiderio di esplorare, creando spazi dove le donne possono sentirsi libere di esprimere sé stesse in sicurezza, condividere le loro esperienze e ispirarsi reciprocamente». Si parte oggi, dunque, per soggiornare senza alcun costo, nelle posadas e nelle strutture ricettive convenzionate con la Fondazione del Cammino Minerario che aderiscono alla iniziativa.

Le regole

È necessaria tuttavia, la richiesta di un voucher per il pernottamento e, per ottenerlo, bisogna essere in possesso di una credenziale del costo di 5 euro (si puo ottenere collegandosi al sito ufficiale del cammino minerario). Una volta collegati sul portale si potrà scegliere fra le diverse proposte presentate per una, due, o tre notti, segnalate all’interno della sezione. “Let’s go woman edition 2025 “inizia con uno slogan: “Dove il coraggio di partire incontra la bellezza di arrivare”. In fondo, viaggiare è un po’ sognare, e in questo modo anche rivivere i luoghi e la storia che hanno segnato l’epopea mineraria di questa terra. Le battaglie e il sacrificio di tante persone che con il loro lavoro hanno salvato il cuore della miniera.

