«Santa Barbara, troppi ritardi» 

Un’interrogazione della minoranza in Consiglio comunale a Gonnosfanadiga riaccende i riflettori sulla chiesa di Santa Barbara. A depositare il documento che sarà discusso durante la prossima assemblea civica sono stati i capigruppo Sisinnio Zanda e Luigi Deias che interrogano la Giunta in merito ai lavori da eseguire nella chiesa.

«Nel 2017, la Regione concesse 100.500 euro al Comune per il consolidamento strutturale della chiesa di Santa Barbara e per la sistemazione del campanile – raccontano i due esponenti dell’opposizione. Sisinnio Zanda spiega che già nel 2018 «era stato affidato l’incarico a un tecnico per realizzare il progetto che è stato fatto e presentato, la parcella liquidata. Dopo cinque anni ho verificato personalmente in Comune e ci sono più di 83mila euro destinati al consolidamento e al campanile della chiesa. I soldi sono fermi da più di cinque anni nelle casse del Comune –. Da qui la richiesta di spiegazioni – Chiediamo quali sono i motivi che hanno impedito di seguire l’iter per svolgere i lavori e se questa amministrazione vorrà dare priorità a queste opere visto che i soldi sono già in avanzo».

