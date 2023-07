Santa Barbara tra fede e musica 

La solenne processione dal paese alla chiesetta nel bosco apre oggi alle 19 i riti religiosi in onore di Santa Barbara, il cui culto è particolarmente diffuso a Villagrande.

Ricco anche il programma dei festeggiamenti in piazza organizzati dal comitato Leva 98 in collaborazione con la Pro Loco e la leva 77. Stasera a Santa Barbara si esibiranno i Collage, domani Ludwig e Jack la Furia, seguiti dai dj Comolle e Valentino Poddie. Lunedì in piazza di chiesa la gara poetica con gli improvvisatori Bruno Agus, Diego Porcu e Dionigi Bitti e l’esibizione dei Dilliriana. La festa vivrà la sua ottava sabato 15 luglio con il concerto della “voce” di Oliena Maria Luisa Congiu. Gli altri monetni religiosi, la processione al bosco di domenica mattina e le messe nei quattro giorni di festeggiamenti.

