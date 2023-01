Santa Barbara, polemica sui lavori 

«Chiunque può capire – sottolinea il sindaco Salis – che stanziare 250 mila, il costo dell’opera, francamente è difficile. E poi, perché dovremmo mettere in sicurezza un edificio inutilizzato, dove passa poca gente, e tralasciare le due chiese che accolgono molti fedeli? Sono convinto che il tempio di Ingurtosu non sia la priorità». I consiglieri rivendicano i 150 mila euro assegnati dalla Regione a Santa Barbara e utilizzati dal Comune per pagare le bollette del caro energia. «Il sindaco – dice il consigliere Gianni Lussu – non perda tempo e restituisca la somma sottratta alla chiesa. Col nuovo bilancio regolarizzi la manovra finanziaria, un atto dovuto, anche perché inserita nell’elenco delle opere pubbliche».

Cinque anni fa il vento scoperchiò una parte del tempio dedicato a Santa Barbara, patrona dei minatori, e ora una nuova bufera ha completato il danno: le listarelle del telo di catrame, sopravvissute alla prima tempesta, si sono staccate e disperse nel suolo. Dispiaciuto il parroco Luca Carrogu: «È importante che passi questo messaggio: un bene comune e collettivo è tale non solo per il legame affettivo, ma perché tutti prendano coscienza dell’importanza di collaborare. Ognuno secondo le proprie capacità. Per quel che mi riguarda scriverò una lettera al Comune, alla Soprintendenza e alla Regione».

Un altro pezzo del tetto della chiesa di Santa Barbara è stato strappato da una bufera di vento e, nel villaggio minerario di Ingurtosu, si sono riaccesi i riflettori sullo stato precario della chiesa e sulla necessità di un intervento immediato. «Il maltempo di questi giorni – dice Paolo Garau, uno dei residenti – ha portato via i teli di copertura rimasti, a questo punto le infiltrazioni d’acqua sono inevitabili». Taglia corto il sindaco Paolo Salis: «In merito alle opere nei luoghi di culto, nel nuovo bilancio Santa Barbara non sarà contemplata, la priorità è per la parrocchia di San Sebastiano e la chiesa di Sant’Antonio nella frazione di Santadi».

La chiesa

La comunità

Dal canto suo il vescovo della diocesi Ales Terralba, Roberto Carboni, fa il punto della situazione: «Ho sentito l’architetto che aveva eseguito la progettazione per conto della precedente amministrazione e ha detto che si è fermato tutto. Ha presentato il progetto nel 2020 e dell’esecuzione dei lavori non si è più parlato. Sostiene che con il cambio di amministrazione sia scemato l’interesse anche se dovrebbero avere ancora disponibili 200 mila euro della Regione. Mi conferma però che proprio oggi (ieri n.d.r.) è stato contattato dall’ufficio tecnico comunale per un sopralluogo».

I fedeli

La notizia del tetto in rovina si è diffusa anche su Facebook soprattutto sui gruppi “Salviamo Ingurtosu” e “Chi ama Ingurtosu non dimentica”, quasi 4 mila amici virtuali. «Amarezza e delusione – dice una delle attiviste, Caterina Pinna – sono i sentimenti che provo di fronte al rischio di perdere una costruzione storica che racconta 107 anni di vita».

