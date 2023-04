Santa Barbara, ostello aperto ai pellegrini 

Gli arredi e lo stile delle camere e degli ambienti rimandano alla Carbonia degli anni Quaranta: sobrietà, zero fronzoli. Come nel dna dei pellegrini che da oggi (a dire il vero da ieri grazie ai primi due arrivati) potranno usufruire di un servizio che per la città ha in minima parte anche il significato del riscatto: la Fondazione del Cammino storico, religioso, minerario e naturalistico Santa Barbara ha infatti inaugurato una nuova “posada” in quello che 85 anni fa, in piazza Repubblica, nacque come centro preposto ad accogliere (e poi smistare) la maestranze in arrivo nella neo nata città del carbone.

La struttura

L’edificio, 1500 metri quadrati, è stato poi il primo istituto tecnico cittadino ed è rimasto tale sino a una quindicina di anni fa quando l'ex Provincia Carbonia-Iglesias l’aveva restaurato con un milione pensando di farlo diventare Ostello della Gioventù (ma i bandi per gestirlo sono andati sempre deserti). Col tempo è stato dotato di un Osservatorio multimediale della zone umide del Sulcis da 230 mila euro, rimasto aperto però soltanto sei mesi. Oblio e sprechi sono andati a braccetto. Sino a quando, circa due anni fa, il compianto Giampiero Pinna, padre del Cammino di Santa Barbara, non ha chiesto e ottenuto dalla Provincia il nullaosta per adattare l’ex albergo a posada per i pellegrini. Scommessa vinta. Il piano terra ospita ancora in parte l’Osservatorio (da riattivare), quello superiore le stanze (fra singole, doppie e triple) con 24 posti letto, due cucine, lavanderia, bagni e docce e un salone centrale che è un po’ il cuore dell’edificio fra gigantografie sparse sugli anni in cui l’epopea mineraria toccava i vertici.

I pellegrini

I primi ad apprezzarlo, accompagnati dal responsabile dell’accoglienza Massimo Melis, sono stati Davide Nanna, 27 anni, e Vincenzo Caruso, 34, pugliesi: sono i primi pellegrini, addetti di un ente che si occupa di cammini storico religiosi: «Siamo rimasti estasiati: è ciò che i fruitori desiderano». Accreditandosi per compiere il cammino di Santa Barbara, i pellegrini potranno recarsi quindi da adesso in poi anche nella Posada Carbonia: 20 euro a notte, colazione compresa. «Al momento in attesa di un bando – anticipa Melis – la gestiamo a noi alla pari di Nebida, San Benedetto, Villacidro e Arbus: si dorme solo una notte, non dobbiamo fare business ma offrire un servizio». Chi vincerà il futuro bando dovrà riattivare anche l’Osservatorio. Ma già adesso, rivedere l’ex albergo riscattarsi dal dimenticatoio, è un successo: «Continuità e determinazione nell’impronta data da Giampiero Pinna – ha sottolineato ieri all’inaugurazione Mauro Usai, nuovo presidente della Fondazione nonché sindaco di Iglesias – la Posada Carbonia nasce nel periodo migliore per le strutture ricettive del Cammino di Santa Barbara e in questo caso il territorio dimostra coesione». Un richiamo «alla lungimiranza di Giampiero Pinna» anche da parte del sindaco di Carbonia Pietro Morittu, che aggiunge: «La nascita della posada rende giustizia anche all’opera di restauro dell’ex albergo: diamo ai pellegrini e ai camminatori nuove possibilità di conoscere il territorio».