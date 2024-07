Santa Barbara ospita 100 bambini 

Due settimane tra giochi, cultura e allegria per cento bambini. È il Grest 2024 organizzato dall’oratorio (con la guida di don Pasquale Flore) inaugurato ieri nel piazzale della chiesa di Santa Barbara e che andrà avanti sino 19 luglio. «Per me - spiega don Pasquale - è la quinta edizione e sarà una delle più partecipate. Il tema è il ViaVai, un invito a metterci in cammino e a scoprire il valore di una quotidianità vissuta a passo d’uomo». Oltre alle attività di animazione è prevista una gita fuori porta. Per tre giorni si uniranno ai bambini di San Vito (età compresa fra i 6 e i 13 anni, animatori sino a 18 anni) anche 90 bambini del Gerrei. In più 40 animatori e altri 20 tra coordinatori e volontari per un totale di quasi 200 persone coinvolte. Venerdì 19 luglio la grande festa finale che coinvolgerà le famiglie e l’intera comunità. Per l’occasione ci sarà una piscina riempita con l’acqua che sgorga dal pozzo di Santa Barbara. (g. a.)

