“Santa Barbara Music Festival” Tre tappe del Cammino, tre concerti 

Tre tappe del Cammino minerario di Santa Barbara e altrettanti concerti di musica classica. Sarà un po’ come sentirsi pellegrini, seppure in maniera virtuale, semplicemente ascoltando Beethoven, Chopin, Rachmaninoff, Piazzolla, Puccini. Suggestioni che saranno possibili con la seconda parte dell’International Music Festival, in programma il 15, 17 e 24 settembre a Sant’Antioco, Villacidro e Villamassargia, tre dei ventisette Comuni sui cui territori si snoda il Cammino dedicato alla Santa dei minatori.

La seconda edizione

Iniziativa giunta alla seconda edizione e dedicata al geologo Giampiero Pinna (che ha ideato e fatto crescere il Cammino) scomparso l’anno scorso. Storia, natura e musica sono gli ingredienti del “Santa Barbara International Music Festival”, affidato alla direzione artistica del musicista Junhee Kim. «Un’esperienza unica, dove la musica e il patrimonio si intrecceranno in un’incredibile sinfonia», promette Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente della Fondazione del Cammino. «Siamo convinti che il binomio della valorizzazione della musica e la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale sia un obiettivo meritevole e che il Cammino minerario di Santa Barbara sia il mezzo ideale per realizzarlo».

Il programma

E se già, nel corso degli anni, migliaia di pellegrini hanno avuto modo di apprezzare il suggestivo percorso di cinquecento chilometri, la musica sarà un ulteriore veicolo di promozione. I tre concerti in programma, del resto, sono un forte richiamo. A partire dalla serata inaugurale, venerdì, all’Arena fenicia di Sant’Antioco, dove il pianista Junhee Kim proporrà il piano recital “Al chiaro di luna”. Un programma che comprende i Notturni e i Valzer di Chopin, la famosa Sonata al chiaro di luna di Beethoven, Venezia e Napoli di Liszt, opera quest’ultima da lui composta in Italia durante il suo pellegrinaggio.

Ancora il suono del pianoforte il 17 al parco San Sisinnio di Villacidro, dove sarà protagonista Giovanni Doria Miglietta. Il concerto dal titotolo “Der wanderer” sarà incentrato sul tema del viandante, un po’ come lo stesso pianista di Imperia, abituato a esplorare il mondo per ritornare al punto di partenza con i suoi compagni di viaggio. A Villacidro prenderà per mano il pubblico con le musiche di Rachmaninoff, Gershwin, Shubert.

Il concerto finale, il 24 nel giardino di Casa Casula a Villamassargia, proporrà una collaborazione speciale: quella tra Junhee Kim e l’ensemble composta dal bandoneonista Fabio Furia, dal contrabbassista Giovanni Chiaramonte e dal violinista Gianmaria Melis. Lo spettacolo, “A trip in Buenos Aires”, sarà composto dalle musiche di Astor Piazzolla, cui si deve l’avvio della grande storia del tango, e da quelle di Alberto Ginastera che di Piazzolla è stato anche maestro. Non mancherà la magia delle composizioni di Puccini, Balcarce e Otero. Tutti i concerti sono gratuiti e inizieranno alle 19.