Santa Barbara, la rivolta delle parrocchiane 

Sinnai. È la rivolta delle pie donne (e anche degli uomini, a volerla dire tutta). I parrocchiani di Santa Barbara di Sinnai si sono seduti davanti al computer e hanno inviato una mail all’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Il motivo delle loro doglianze? «La mancanza di guida», si legge nella missiva, «da parte di padre Gabriele a causa dei suoi troppi impegni».

La situazione

Bisogna fare un salto nel tempo per ricostruire la vicenda. Circa due anni e mezzo fa, la parrocchia ha perso la sua guida storica, don Alberto Pistolesi, morto in un incidente stradale al Poetto. Qualche mese più tardi, è arrivato al suo posto padre Gabriele Biccai. Tutto sembrava scorrere liscio (anche se non è stato certo facile dover fare a meno di una figura onnipresente come don Alberto). Sino all’aprile 2023 quando padre Biccai è stato nominato “provinciale” per l’Italia centrale dei carmelitani scalzi. In pratica, è il dirigente dell’ordine per il Lazio, la Toscana, l’Umbria oltre che la Sardegna.

Il problema

E qui nascono le difficoltà. «Capita», racconta un gruppo di parrocchiani, «che, proprio per questi impegni, lui stia fuori a lungo. Anche per una settimana». Certo, la parrocchia ha il “minimo sindacale”. «Padre Gabriele», si legge ancora, «garantisce i funerali, i battesimi». In generale, tutte le messe. Solo che i fedeli erano abituati a ben altro. «Don Alberto abitava nella canonica», raccontano, «padre Gabriele, invece, vive nella comunità dei carmelitani scalzi di Sant’Isidoro». Praticamente, così lo vivono i fedeli, una sorta di “parroco a metà”. «Ci manca una guida, manca alle catechiste, ai comitati, ai ragazzi dell’oratorio». E quindi i parrocchiani hanno deciso di rivolgersi all’arcivescovo. «Ci chiediamo spesso come mai lei non abbia trovato un parroco per Santa Barbara e, invece, lo abbia fatto per altri paesi con meno abitanti. C’è malcontento nella comunità».

La risposta

Alle prese con i suoi impegni come segretario generale della Cei, l’arcivescovo non può rispondere. Nessuna remora a parlare, invece, per il diretto interessato, padre Gabriele. «Certo», spiega, «io sono il parroco, il responsabile ma la parrocchia è, di fatto, affidata a una comunità, quella dei carmelitani scalzi di Sant’Isidoro: se non ci sono io, c’è padre Giorgio o padre Francesco. Alla fine, i fedeli sono molti più curati che in altre parrocchie: la chiesa è sempre aperta, nessuno è rimasto un giorno senza messe, senza guida». Non solo: il fatto che la parrocchia sia affidata a una comunità rappresenta un arricchimento. «Spesso arrivano anche altri religiosi, talvolta stranieri». Alla fine, c’è un problema di fondo, la crisi delle vocazioni. «Sono già tanti i paesi che devono condividere il parroco». Se non altro, le cose potrebbero migliorare in tempi brevi. «A fine mese», annuncia il carmelitano, «arriverà un altro religioso, tra l’altro giovane». In pratica, potrebbe diventare il vice parroco. «Le nomine dipendono dal vescovo. Per quanto mi riguarda, posso solo dire che sarà un aiuto validissimo per la parrocchia».

