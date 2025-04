Santa Barbara, la protezione civile cerca giovani volontari 

Conto alla rovescia per la campagna regionale antincendi: dal 1° giugno la protezione civile “Santa Barbara” di Capoterra tornerà in campo per il 24° anno consecutivo. L’organizzazione nata nel 2001 a una sede comunale nelle ex scuole di via Veneto e conta 24 volontari tra i 20 e i 63 anni: studenti, imprenditori, medici e artigiani uniti dalla voglia di proteggere il territorio. Non pochi, ma non abbastanza: “Cerchiamo ragazzi e ragazze dai 18 anni in su che abbiano a cuore il proprio territorio e che siano disposti a dedicare qualche ora del proprio tempo, lavorando in squadra, alle attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi rurali”, dice l’appello lanciato dal sodalizio. L’impegno va dal 1° giugno al 30 settembre, dalle 10 alle 19 e, in caso di necessità, con straordinari notturni tra le 20 e le 24. Chi entrerà a far parte della squadra sarà formato, equipaggiato e assicurato. Per informazioni: santa_barbara@tiscali.it o 338.2159571.

L’attività principale resta la lotta agli incendi boschivi, con turni estivi che coprono Capoterra, Assemini, Uta, Cagliari e Sarroch. L’associazione è intervenuta in numerose emergenze, guadagnandosi anche riconoscimenti ministeriali.