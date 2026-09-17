Santa Barbara, il simulacro torna in chiesa 

È tornata a Senorbì, restaurata e nuovamente pronta a essere venerata dalla comunità, la statua lignea di Santa Barbara. Il simulacro della patrona è stato recuperato grazie all’impegno del comitato Santa Barbara e alla mobilitazione dei parrocchiani. La necessità di intervenire sulla statua era emersa dopo la tradizionale questua per le vie del paese e l’organizzazione della festa patronale: sono nate così diverse iniziative di solidarietà, dai laboratori per la preparazione dei dolci tradizionali agli eventi benefici, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Il risultato dell’intervento è stato presentato al Museo Archeologico Domu Nosta. Un’occasione per illustrare le diverse fasi dei lavori e approfondire la storia e le caratteristiche conservative del simulacro. «Il restauro restituisce così alla comunità un importante simbolo della tradizione religiosa di Senorbì, ma racconta anche una storia di partecipazione collettiva», ha detto il parroco don Giancarlo Dessì. ( sev. sir. )

RIPRODUZIONE RISERVATA