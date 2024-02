Santa Barbara, il Cammino dei record 

Dal primo dell’anno ad oggi sono state oltre 300 le credenziali richieste per poterlo percorrere. Gli ultimi due pellegrini che hanno compiuto tutte le tappe previste e percorso i 500 chilometri di tracciato, sono due iglesienti di 74 e 73 anni. Il Cammino Minerario di Santa Barbara inizia il 2024 con un record di visitatori. «È il frutto di un’attenta e mirata campagna promozionale che intende valorizzare al meglio le potenzialità di un’esperienza unica nel suo genere. - spiega il presidente della Fondazione Cmsb Mauro Usai - basti pensare che nel 2022 chiudemmo l’anno con un totale di 780 visitatori, nel 2023 sono stati oltre 1200 e in questi primi due mesi le credenziali richieste sono già 300. I numeri non mentono, si tratta di un trend che testimonia il crescente interesse di un progetto che sta rivelando dei risultati entusiasmanti».

Le adesioni

L’impennata delle adesioni nei confronti del Cmsb è legata anche ad una serie d’iniziative che mirano ad abbassare l’età media dei potenziali pellegrini; lo scorso anno è stata lanciata una promozione denominata “Leg’so in Cammino”, ovvero degli sconti speciali destinati agli under 35 che tramite una donazione e l’acquisto del passaporto del camminatore al costo di 5 euro, possono ricevere tre voucher che danno il diritto di pernottare senza costi aggiuntivi presso tutte le 55 strutture presenti lungo il percorso.

L’escursione

Antonio Campus e Fernando Muller sono due pensionati di Iglesias che hanno di recente ricevuto la “Torre”, il riconoscimento previsto per chi completa il tragitto. Così raccontano un’avventura iniziata nel 2021, rallentata dalla pandemia ma conclusa lo scorso mese: «Un’esperienza inaspettata. - rivela Antonio Campus, 74 anni - Spesso crediamo di conoscere il nostro territorio, invece non abbiamo la più pallida idea delle bellezze che è in grado di rivelare. Ogni tappa era una sorpresa tra le meraviglie della natura». Dalle passeggiate fra i vitigni del Carignano nel basso Sulcis, alle saline di San’Antioco, all’archeologia mineraria della Costa Verde: «Abbiamo scoperto il nostro territorio. - racconta Fernando Muller, 73 anni - Pensavo di conoscerlo e invece mi sbagliavo; sono rimasto sorpreso quando ci siamo ritrovati al cospetto di un bosco secolare di ginepri a Porto Flavia o ad ammirare i cervi al Marganai». Intanto il presidente della Fondazione rivela i programmi futuri: «Partiranno degli investimenti che consentiranno di completare le opere per la valorizzazione dei beni immobili a disposizione per la ricettività dei pellegrini, presenti nei vari Comuni. - dichiara Usai - Inoltre sono in atto gli interventi per garantire il segnale wi-fi nelle zone scoperte».

RIPRODUZIONE RISERVATA