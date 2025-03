Santa Barbara, danni al tetto 

Come sette anni fa: nei giorni scorsi, prime le piogge incessanti, poi una bufera di vento hanno dato il colpo di grazia al già fragile tetto della chiesa di Santa Barbara a Ingurtosu, ex villaggio minerario di Arbus. Questa volta a dare l’allarme è stato uno dei residenti, Paolo Garau: «Dopo una notte tempestosa, la mattina ho notato una parte della copertura scoperchiata. Ho avverto subito il Comune, preoccupato del danno che potesse arrecare l’acqua piovana all’interno della struttura, soprattutto agli affreschi».

Il parroco

Una doccia fredda per il Comune, da tempo alle prese con la ricerca dei fondi per sistemare la struttura, chiusa dal 2018, quando forti raffiche di vento avevano fatto volare la copertura. Il parroco, Luca Carrogu, venuto a conoscenza dell’ulteriore ferita all’edificio, ha bussato alle porte del Municipio. «Come primo intervento - ricorda il sacerdote - ho chiesto di recintare l’area compromessa. La caduta al suolo della guaina bituminosa avrebbe potuto arrecare danni ai passanti. Ringrazio il sindaco per l’ascolto e il tempestivo intervento. Domani saremo sul posto per un sopralluogo congiunto, presenti i tecnici del Comune. Mi auguro che sia l’inizio di una fattiva collaborazione per salvare un bene storico che racconta oltre un secolo di vita». Don Luca è consapevole che l’amore per quel simbolo sacro della miniera non conosce distanze: «In questi anni ho ricevuto tanti messaggi per riaprire la chiesa. Molti arrivano dai pellegrini del cammino di Santa Barbara». Alla richiesta dell’amministrazione di poter inserire la chiesa fra i luoghi da visitare in occasione di Monumenti aperti, risponde: «Entrare sarebbe un rischio, siamo disponibili ad aprire il portone, protetto da una recinzione, dall’esterno si può ammirare tutta la navata fino all’altare».

Il progetto

In piedi c’è ancora il vecchio progetto del 2018 “Ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa di Santa Barbara” per 210mila euro, 50mila li avrebbe messi il Comune, 10mila la Fondazione del Cammino di Santa Barbara, il resto la Regione. «Col sopralluogo di domani - comunica il sindaco, Paolo Salis – si vuole verificare la validità del progetto, importante per avviare i lavori. Comunque vada, tetto e grondaie verranno sistemati. Contiamo di recuperare la somma necessaria con una variazione di bilancio. Si tratta di un’emergenza per salvare il patrimonio artistico dall’umidità, un sintomo grave che ora va preso in seria considerazione». Il primo cittadino aggiunge le novità che stanno interessando il villaggio, grazie alla presenza di Igea: «Sta per partire il cantiere per il rifacimento del muro di piazza Cantina, crollato a causa delle abbondanti piogge, sempre nel 2018». E gli abitanti confermano. «In questi giorni - ricorda Garau - abbiamo visto gli operai di Igea sistemare gli infissi del palazzo della direzione. Con Santa Barbara due simboli del luogo: che sia la volta buona?».