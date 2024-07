Santa Barbara, cammino pronto per il Giubileo 

Il Giubileo del 2025 sui passi del Cammino minerario di Santa Barbara. Più che una idea, è una autentica realtà emersa nel corso della riunione fra il sindaco della città mineraria, Mauro Usai, il presidente della Conferenza episcopale sarda, monsignor Antonio Mura, e l'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. Nell'ambito del progetto regionale denominato “ Noi camminiamo in Sardegna”, giunto alla terza edizione, il Cammino minerario di Santa Barbara muove i suoi passi verso il grande Giubileo del 2025, essendo al centro dell'attenzione dei “Grandi Cammini”.

Cinque tappe

Nel corso della conferenza, sono state individuate le cinque tappe del Cammino minerario nel periodo che va dal 30 settembre al 6 ottobre. Tra qualche settimana si conosceranno meglio i dettagli dell’iniziativa. Ma per ora resta la soddisfazione che il Cammino minerario di Santa Barbara avrà una grande rilevanza nell’ambito del Giuleo 2025. «In occasione della Fiera dei “ Grandi Cammini” - racconta il Sindaco, Mauro Usai – la Regione Sardegna in collaborazione con Terre di Mezzo editore, promuove e presenta la terza edizione “Noi camminiamo in Sardegna” e il Cammino minerario di Santa Barbara andrà a ricoprire un ruolo chiave, offrendo una grande occasione al nostro territorio. Siamo molto orgogliosi e soddisfatti – spiega il primo cittadino – delle decisioni che sono state assunte, poiché richiamano l'attenzione su una esperienza unica, un percorso di fede e di amore per la storia della nostra memoria».

«Un opuscolo nelle tasche e una preghiera nel cuore, un viaggio fra le emozioni e il linguaggio di una storia che ancora continua a segnare il futuro di questa città – fanno sapere dal Municipio -Il progetto promuove il “viaggio a passo lento”, lungo le vie percorse dai pellegrini nel corso dei secoli. I pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara potranno vivere i sentimenti più profondi ed autentici fra la Sardegna, e Roma, la città eterna.

I pellegrini

Faranno esperienza del Cammino minerario diversi gruppi, composti da esperti dei cammini, giornalisti, influencer, responsabili della redazione di Terre di Mezzo.Questi gruppi si incontreranno in un borgo per raccontare le proprie esperienze.

L' iniziativa è aperta anche alle scuole.Spazi di silenzio e comprensione, che si intrecciano ad un sorriso , ad uno sguardo, alle voci, ai gesti, ai movimenti, nell'unicità di una esperienza che il Cammino minerario di Santa Barbara offre ai suoi pellegrini.

