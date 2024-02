Santa Barbara cambierà volto  

Il magico bosco di Santa Barbara cambia volto. Sono partiti i lavori per la riqualificazione del parco. Subirà una vera e propria trasformazione grazie a importanti risorse. Si tratta di 595mila euro da fondi europei per la programmazione territoriale. Santa Barbara e i suoi lecci secolari sono parte integrante della storia e della vita delle comunità di Villanova e Villagrande.

Il futuro

Diverse le novità: nuovi punti fuoco per godere del bosco in sicurezza, tavoli rinnovati, un impianto idraulico e un'intera linea elettrica potenziata a servizio del parco oltre alla sistemazione dei selciati principali e dei parcheggi. «Questo progetto non solo abbellirà il parco, ma lo renderà anche più accogliente, funzionale, ordinato e sicuro», dice il sindaco Alessio Seoni. L'intervento, oltre valorizzare il bosco, è occasione per mettere ordine e migliorare la viabilità interna. I lavori termineranno in primavera. Non finisce qui perché grazie a un finanziamento Pnrr di 30 mila euro sarà realizzata un'area per praticare sport all'aria aperta.

Il roseto

C'è poi la ciliegina sulla torta di questo importante programma di riqualificazione e rilancio del parco a cui Seoni tiene particolarmente. Sorgerà un roseto. Un gioiellino nel cuore del bosco, in un orto comunale, cinto da pietre. «Grazie alla collaborazione con l'agenzia Forestas si stanno impiantando circa 180 specie di rose - spiega. - Arrivano dalla collezione del vivaio di un nostro concittadino che purtroppo ci ha lasciato, Sergio Scudu, un vero cultore delle rose e tra i massimi esperti. La sua famiglia ha voluto donare queste rose al comune di Villagrande. Una decisione davvero gradita. Abbiamo quindi valutato insieme a un architetto del paesaggio che il bosco fosse il luogo ideale per il reimpianto del roseto». Un'altra bella novità riguarda gli impianti sportivi. Grazie a un finanziamento Pnrr da 300mila euro sorgeranno un campo di calcio a sette, due da padel e verrà ristrutturato il campo da tennis.

