Santa Barbara, avviata la bonifica per i cumuli di rifiuti 

Disposta la bonifica delle aree infestate dai piccioni all’interno dell’ospedale Santa Barbara ma all’esterno sono ancora diverse le aree da ripulire.

Si è mosso qualcosa dopo la segnalazione di un lettore che aveva inviati a L’Unione Sarda un ricco dossier fotografico sullo stato di abbandono di alcune aree esterne del grande edificio di via San Leonardo. Entrando dal primo ingresso era stato possibile fotografare enormi cumuli di rifiuti sia nell’area adiacente all’ingresso del reparto dialisi sia lungo il percorso che si compie alla ricerca di un parcheggio. Enormi sacchi bianchi di rifiuti che risalgono ad alcuni cantieri di molti mesi fa e mai rimossi ma anche rifiuti di ogni genere lasciati dagli incivili, vecchi sanitari portati via dai bagni e tanti altri oggetti. Ora alcuni rifiuti sono stati portati via, altri sono stati recintati con del nastro da cantiere per impedire che qualcuno si avvicini. Pulizia anche nel magazzino della farmacia territoriale dove i picciono erano riusciti a fare il nido nel contro-soffitto rotto.

Resta poi da affrontare il problema dell’area dell’ospedale che molti anni fa fu interessata da un vasto incerto che rese inagibili diversi locali. Con delle opere provvisorie (si fa per dire) di muratura vennero divisi dalla parte restante del nosocomio in vista di una ristrutturazione che però non è mai stata effettuata. La conseguenza è stata un’invasione di piccioni e altri animali che ora ha reso insalubre ogni ambiente . (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA