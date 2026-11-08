Santa Barbara, al via il recupero della chiesetta 

Un finanziamento regionale da 250mila euro per mettere in sicurezza e recuperare la chiesa di Santa Barbara, nella frazione di Donigala. Le risorse assegnate al Comune consentiranno di intervenire sulle gravi criticità strutturali che hanno portato alla chiusura al culto dell’edificio. Il progetto prevede il rifacimento della copertura, il consolidamento delle strutture portanti e il risanamento delle murature e delle superfici danneggiate dalle infiltrazioni. L’obiettivo è restituire la chiesa alla piena fruibilità della comunità. Le somme arrivano dopo la richiesta formale presentata dall’amministrazione comunale lo scorso 30 luglio. Il Comune ha già sottoscritto e trasmesso la convenzione con la Regione, avviando gli adempimenti necessari per dare attuazione all’intervento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Cesare Mannini e dalla Giunta: «Il recupero consentirà di salvaguardare un edificio di grande valore storico e religioso per la comunità».

In questo modo il Comune prosegue nell’opera di valorizzazione del patrimonio architettonico della frazione, un piccolo gioiello del paese.

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