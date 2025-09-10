VaiOnline
Guspini.
11 settembre 2025 alle 00:28

Sant’ Isidoro, il programma della festa 

In occasione della festa campestre che da domani a domenica si terrà a Guspini in località Perdas longas per celebrare Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori, è stato restaurato l’impianto in legno e ferro battuto della campana della chiesa. «È stato un lavoro paziente che contribuisce a tenere viva la cultura degli artigiani unendola a quella di coloro che lavorano nei campi», dice Corrado Angius, l’artigiano che ha realizzato i componenti. Il presidente del comitato Antonino Casu ha annunciato un ricco programma di festeggiamenti religiosi e civili. Domani ci sarà il trasferimento del simulacro del santo, sabato alle 19 sarà celebrata la messa da monsignor Claudio Marras, vicario giudiziale, parroco di San Giovanni Bosco e amministratore parrocchiale di San Pio X. Domenica, alle 11, la messa sarà presieduta da don Antonio Massa, parroco di San Nicolò.

I festeggiamenti civili prevedono, per sabato alle 20, una cena comunitaria, a seguire i fuochi d’artificio e, in chiusura, uno spettacolo di cabaret musicale con Gabriele Cossu. Domenica alle 18 ci sarà la sagra della vitella, lotteria e intrattenimento musicale. Lunedì il simulacro sarà riportato nella chiesa di San Nicolò.

