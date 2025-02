“Sanremo Sofà” Ecco la prima puntata 

Oggi alle 19.30 va in onda la prima puntata di “Sanremo Sofà”, il nuovo programma di Radiolina che racconta il Festival più amato dagli italiani, condotto da Enzo Asuni, Giuseppe Valdes e Angelica D’Errico (nella foto). Gli ospiti sono il musicista Piero Marras, che scrisse il primo brano in lingua sarda della storia della kermesse, e il content creator Luca Espa che racconta il suo viaggio: dalla Sardegna alla città dei fiori per piantare una piantina di mirto sardo.