Come ogni sera in questa settimana chiave per la musica pop italiana, Radiolina porta i suoi ascoltatori e le sue ascoltatrici nella città dei fiori con la trasmissione “Sanremo Sofà” in onda anche oggi alle 19.30.

“Sanremo Sofà” è, dunque, il programma dedicato al festival più amato degli italiani. Insieme ai conduttori Enzo Asuni e Giuseppe Valdes (nella foto) spazio ai commenti, alle interviste, e a i collegamenti da Sanremo con la giornalista Angelica D’Errico.

