Sanremo, la Rai fa ricorso e ipotizza il festival nomade  

Ma quanta confusione sotto il cielo di Sanremo dopo la sentenza del Tar che obbliga il Comune ligure dal 2026 a non dare più in affidamento diretto gestione e messa in onda del festival sinora appannaggio storico della Rai. Così le ipotesi del piano B in casa Rai si moltiplicano. Intanto è ormai certo che viale Mazzini farà ricorso al Consiglio di Stato.

E ancora. Fra il management c’è chi ipotizza addirittura un festival itinerante in diverse località italiane. Come appare non suggestiva l’ipotesi di spostare tutto a Torino dove si è tenuto l’Eurovision Song Contest. Fermo restando che se gara sarà, l’ente televisivo è forse il più accreditato per esperienza, mezzi e sponsor per poterla vincere a mani basse.

Dice la sua, su Libero, anche una che di Sanremo ne sa, dato che ne ha vinto ben tre, Iva Zanicchi: «Il festival e la Rai è un binomio che è sempre stato vincente e mi auguro resista ma non è detto che qualcun altro non possa organizzarlo bene lo stesso… Magari Mediaset con De Martino alla conduzione e dietro l’esperienza e la forza di una garanzia assoluta come Maria De Filippi nelle vesti di direttrice artistica. Quello sì che sarebbe il non plus ultra. Magari succede per davvero».

