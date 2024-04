Sanremo Junior,  la lunga notte di Gaia Deiana 

È andata avanti, sino a tarda notte, in diretta sulla pagina Facebook dell’evento, la finale internazionale di Sanremo Junior. Sul palcoscenico del Teatro Ariston, sì, lo stesso prestigiosissimo palcoscenico del Festival, la quattordicenne di Quartu Gaia Deiana.

Talento e passione, sulle note di “Desert Rose” di Sting, nella versione rivisitata da Faouzia, cantautrice e musicista marocchina, naturalizzata canadese, la giovane quartese si è confrontata con oltre venti cantanti, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, in rappresentanza di altrettante nazioni europee ed extraeuropee. Al momento, questa, è infatti l’edizione che conta il maggior numero di Paesi rappresentati. L’esperienza straordinaria è iniziata un mese fa, quando Gaia ha vinto la finale nazionale del concorso. La passione per la musica è nata molto presto: a 8 anni, quando ha iniziato a cantare nel coro della parrocchia di San Luca, al Margine Rosso. Dal 2020 studia canto con la maestra Valentina Lodi Rizzini, nella classe degli “Out of Tunes”, progetto didattico del coro giovanile Clara Voce di Quartu, diretto dal maestro Federico Liguori.

