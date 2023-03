Sanremo Jr, Marco Donato Vinci è terzo Canta Michael Bublé e conquista tutti 

Quattordici anni, studente della prima liceo al Classico Musicale Azuni di Sassari con già tanti successi alle spalle, il cantante sassarese Mario Donato Vinci ha conquistato il terzo posto all'edizione 2023 di Sanremo Junior, la massima rassegna musicale italiana per ragazzi dai 6 ai 15 anni, che si è svolta tra il 24 e il 25 marzo al Teatro dell’Opera del Casinò della riviera ligure.

Superate le selezioni dal vivo il mese scorso al Narnia Festival, Vinci è stato selezionato su 288 concorrenti per partecipare alle semifinali di Sanremo Junior assieme ad altri quarantacinque semifinalisti.

Le due semifinali, che si sono succedute tra venerdì sera e sabato mattina, hanno proiettato in finale un totale di ventisei giovani talenti suddivisi per tre fasce d’età. Quindi alle 21 si è svolta la finalissima in diretta streeming sulla pagina Facebook di Sanremo Junior, decretando il successo del cantante sardo.

A raccontare questa esperienza, i suoi genitori Dora e Paolo: «Siamo felicissimi, Mario Donato è stato molto apprezzato e ha proposto un’accattivante interpretazione del brano “Feeling Good” portato alla ribalta recentemente da Michael Bublé». Aggiunge oggi il giovane artista: «Il clima era bellissimo, ho incontrato tanti ragazzi provenienti da tutta Italia, tutti di alto livello, con i quali resterò certamente in contatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA