Sanremo intona il suo inno alla vita 

Con 12 milioni di telespettatori e uno share del 63,5% (con il Total Audience, che tiene conto per la prima volta dei telefonini), il Festival di Sanremo guidato da Carlo Conti è partito col botto. Ieri, sul palco, i co-conduttori Nino Frassica e Cristiano Malgioglio e la top model Bianca Balti che, reduce dall’ultima chemioterapia, ha celebrato la forza della vita (nella foto). Delirio per Damiano David, senza i Maneskin, che ha omaggiato Lucio Dalla e per il piccolo pianista prodigio Alessandro Gervasi. Poi, la gara: sul palco dell’Ariston si sono esibiti 15 artisti big più le nuove proposte.

