Sanremo Giovani, questa sera Angie inizia la sua corsa 

È tutto pronto per la prima puntata di Sanremo Giovani, in onda questa sera, in seconda serata, su Rai2, Radio2 e RaiPlay, con la conduzione di Alessandro Catelan: 4 appuntamenti settimanali, da qui al 3 dicembre, dai quali usciranno i 12 artisti, che si sfideranno nella semifinale del 10 dicembre, per conquistare un posto nella finale del 18 e aggiudicarsi l’accesso fra le Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Tra i talenti che si esibiranno dal vivo questa sera ci sarà anche Angie, al secolo Angelica Paola Ibba, cantautrice di Uta, classe 2001, in gara con “Scorpione”, un brano, che parla di un’importante presa di consapevolezza, sull’onda di freschissime sonorità urban e attualmente disponibile su RaiPlay. Il meccanismo, prevede che, in ogni puntata, siano 6 gli artisti a sfidarsi uno contro uno - questa volta, oltre a Angie, saranno Mazzariello, Mew, Sidy, Synergy e Tancredi. Gli abbinamenti verranno svelati da Cattelan all’inizio di ogni appuntamento. A selezionare i migliori, la giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, più i giurati “non in onda”, Claudio Fasulo e Carlo Conti.

«Cercherò di essere una spalla per i ragazzi, perché questa è per loro una grandissima occasione», ha raccontato Alessandro Cattelan, che quest’anno condurrà anche il “Dopofestival”. E alla domanda se questo sia un passo verso la conduzione del Festival, una volta conclusa l’era Carlo Conti, ha risposto: «La cosa più probabile è che Sanremo non lo farò mai. Poi, se succederà, benissimo, ma non lavoro per questo».

Cattelan, però, sul palco dell’Ariston quest’anno ci sarà. Ad annunciarlo, a sorpresa, è stato Carlo Conti: «Il venerdì sera finisci l’appuntamento col “Dopofestival”, il sabato, cosa vuoi fare, andare a casa? No, no, sarai uno dei co-conduttori della finale», ha rivelato, prima di concludere con un’altra anticipazione. La finale di Sanremo Giovani, in prima serata su Rai1 il 18 dicembre, infatti, sarà l’occasione per svelare i nomi dei Big in gara, «un Festival in cui più dei macro temi, si canterà del micro mondo che ci circonda nella vita di tutti i giorni».

