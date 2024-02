Sanremo, Ghali e polemiche: le parole per definire una guerra 

Durante la finale di Sanremo Ghali ha pronunciato una frase, «Stop al genocidio», riferendosi alla guerra in corso a Gaza che oppone l’esercito israeliano e le milizie di Hamas, responsabili degli attacchi terroristici del 7 ottobre; a oggi si contano quasi trentamila vittime palestinesi. La posizione di Ghali ha suscitato reazioni contrastanti: era appropriata oppure no? Lo abbiamo chiesto a Massimo Arcangeli, linguista e critico letterario, ordinario di Linguistica italiana all’Università di Cagliari, autore di numerosi libri divulgativi e specialistici.

«Genocidio deriva dal greco “stirpe” e “-cidio”, voce coniata in forma inglese (genocide) dal giurista polacco Raphael Lemkin e usata in pubblico nel processo di Norimberga (1946) per definire l’Olocausto, anche se in origine l’aveva coniata per designare l’eliminazione su larga scala degli armeni da parte dell’Impero Ottomano nel 1915-16», spiega il docente. «Parlando di genocidio ci si riferisce agli atti commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, una popolazione, una stirpe o una comunità religiosa. Sono esistiti diversi tipi di genocidio, ricordiamo quarant’anni fa quello del Rwanda. Oggi a Gaza ci troviamo di fronte a uno sterminio di massa di persone inermi e civili che va avanti da mesi a ritmo sostenuto, non importa che si tratti di arabi o ebrei, per me questo basta a considerarlo in modo legittimo un genocidio e a dare ragione a Ghali».

Qual è invece la definizione di “sterminio"? «Deriva dal tardo latino “exterminium”, che proviene da “exterminare”, ed equivale all’annientamento, alla riduzione a zero del nemico, che si tratti di un popolo, di una città o di una comunità. Da notare», aggiunge Arcangeli, «che la radice latina aveva anche il significato di “espulsione”, “cacciata”, rimandando all’idea che rifiutando l’altro da sé, allontanandolo dal proprio orizzonte, si ottenesse comunque un annullamento; oggi è rimasta solo la connotazione violenta dell’atto. La prima immagine che viene alla mente è quella dei campi di sterminio realizzati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, che avevano la funzione principale di uccidere tutti quelli che vi giungevano. Il genocidio avviene tramite lo sterminio, che non ha la valenza di soppressione di un’intera cultura, ma si ricollega strettamente all’atto materiale dell’uccidere, dell’eliminare. Per contro, mentre il genocidio è talmente terribile da non avere un’estensione di significato, sterminio si può anche riferire al mondo animale o avere un uso iperbolico nelle conversazioni, “C’è uno sterminio di gente”».

Consideriamo un altro termine affine, “massacro”. «In questo caso», fa notare il professore, «l’etimologia è incerta, anche se dovrebbe risalire al francese antico, “massacre”. Fa riferimento all’uccisione efferata di persone o animali in gran numero, però senza raggiungere le grandezze o la pianificazione del genocidio e dello sterminio. Ci sono stati il massacro delle Fosse Ardeatine, durante la Seconda guerra mondiale, come il massacro del Circeo, nella cronaca italiana degli anni Settanta. Da segnalare anche l’accezione metaforica “gioco al massacro”».

