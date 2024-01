Sanremo, ecco tutte le canzoni 

Sono ben trenta i pezzi che Amadeus ha scelto per la settantaquattresima edizione di Sanremo, in onda dal 6 al 10 febbraio. Con il beneficio del dubbio da primo ascolto, riservato ai giornalisti, ecco le nostre pagelle.

Alessandra Amoroso - “Fino a qui”

Avvertenza: in via di estinzione le classicone sanremesi. Una però se l’accaparra proprio Alessandra Amoroso che ci propina, ops propone, una lenta ballata al pianoforte che non brilla per originalità. Voto 6

Alfa - “Vai!”

Dall’autore di “Bellissimissima” ci aspettavamo un altro tormentone adolescenziale. E invece, sorpresa. Il pezzo è country folk, “on the road”. Voto 7

Angelina Mango - “La noia”

«È la cumbia della noia», recita il ritornello, richiamando sonorità indigene sudamericane. Il perfetto connubio tra contemporaneità e tradizione. Voto 9

Annalisa - “Sinceramente”

Melodica, romantica. No scusate, quella era la vecchia Annalisa. Quella di oggi porta un pezzone elettro pop, che evoca lustrini, lurex e tacchi. La sfida è stare fermi. Voto 9

BigMama - “La rabbia non ti basta”

Potente ed efficace, centra il bersaglio con questa “rabbia” di chi subisce violenza e bullismo. La vendetta è servita, ma con stile. Voto 7

Bnkr44 - “Governo Punk”

L'ispirazione è punk anche se edulcorato, “aristonizzato”. Protagonista è il disagio a marchio Generazione Z. Voto 6,5

Clara - “Diamanti grezzi”

Bel sound ma non supera una semplice prova: farci capire le parole. Peccato, sembra avere molto da dire. Voto 6

Dargen D'Amico - “Onda alta”

Non rinuncia a una canzone d’amore. Per la techno italodance, si intende. Il testo, ironie a parte, è tutt’altro che un gioco: barconi, guerre, razzismo. Uno schiaffo. Voto 8,5

Diodato - “Ti muovi”

Romantica ma non smielata: gli perdoniamo le sonorità molto, forse troppo, classicheggianti. Voto 8

Emma - “Apnea”

Cede alla tentazione della disco anni Novanta e fa ciao ciao alla vecchia Emma. Brava. Voto 9

Fiorella Mannoia - “Mariposa”

La signora della musica sorprende con un up-tempo che sa di pop latino, di pizzica, di falò. Un inno alla femminilità. Voto 7,5

Fred De Palma - “Il cielo non ci vuole”

Accantona il suo reggaeton per un brano più tastieroni vintage. La produzione merita. Voto 6,5

Gazzelle - “Tutto qui”

L’unica canzone in quota indie convince: sarà che non ha rivali? Voto 8.5

Geolier - “I p' me, tu p' te”

Indiscusso il talento di questo 23enne di Secondigliano che vuole portare Napoli nel mondo. Non stupisca se ci riuscirà. Voto 7,5

Ghali - “Casa mia”

La curiosità era tanta, le aspettative affatto deluse. Ghali ha la credibilità giusta per portare la politica in prima serata. Voto 7

Il Tre - “Fragili”

Orecchiabile, con qualche sonorità più contemporanea qui e là. Purtroppo insipida. Voto 5

Il Volo - “Capolavoro”

Nessun guizzo ma bel canto assicurato e orchestra "sfruttata" a dovere. L’acuto finale vorrebbe renderla un capolavoro. Di quello, ahinoi, resta solo il titolo. Voto 5.

Irama - “Tu no”

L’attacco è il rumore della pioggia che cade, non dei migliori, e si prosegue con vocalizzi a profusione. Stanca. Voto 5,5

La Sad - “Autodistruttivo”

Scimmiottano un vissuto alla Eminem ma in salsa punk con un pizzico di Pinguini Tattici Nucleari. Aspettate di ascoltarla e capirete. Voto 6,5

Loredana Berté - “Pazza”

Una regina del rock: lei pazza di se stessa, noi pazzi di lei. Voto 9

Mahmood - “Tuta gold”

Ipnotizza con la sua raffinatezza unica. Suoni tribali, mediterranei, arcaici. Una hit sicura. Voto 9

Maninni - “Spettacolare”

Ballad d’amore, ma nell’Ariston trasformato in una dancefloor vien solo voglia di scatenarsi. Voto 4,5

Mr.Rain - “Due altalene”

Ripropone una ballata (spoiler: senza bambini) in cui spiccano gli arrangiamenti elettronici. Segue, però, una gran sviolinata. Voto 5,5

Negramaro - “Ricominciamo tutto”

La malinconia di un amore in crisi. Essenza di Negramaro all’ennesima potenza con tanto di finalone. Bentornati. Voto 7,5

Renga e Nek - “Pazzo di te”

«L’amore è stupido ma ti fa piangere». Davvero? Una lezioncina di cui non si sentiva il bisogno. Voto 5

Ricchi e Poveri - “Ma non tutta la vita”

Se saranno i vostri preferiti e avete meno di trent’anni non stupitevi. Si chiama operazione svecchiamento e sì, è riuscita. Voto 8.

Rose Villain - “Click boom!”

Prima cavernosa e buia, poi parte con un sound che, come si diceva una volta, pompa nelle casse. Voto 7,5

Sangiovanni - “Finiscimi”

Un insolito Sangiovanni crooner. Non lo sentite? È il crac del suo cuore spezzato. Voto 6

Santi Francesi - “L'amore in bocca”

Pop ma eleganti, vincono (almeno metaforicamente) perché sono sinceri. Voto 8,5

The Kolors - “Un ragazzo una ragazza”

Preparatevi: «Un ragazzo incontra una ragazza» spaccherà i timpani, le radio e TikTok. Voto 8



RIPRODUZIONE RISERVATA