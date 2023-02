Sanremo e vecchie glorie 

Vecchie reunion e piacevoli ritorni. La seconda serata del Festival di Sanremo ha celebrato i grandi della musica italiana: Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri per la prima volta insieme. Ma anche, in gara, gli Articolo 31 e Paola e Chiara. Nessuna polemica ad alimentare la lunga diretta di Rai 1, se non gli strascichi della vicenda Blanco. Accanto ad Amadeus, la conduttrice di “Belve” Fancesca Fagnani. Intanto il divo di Olbia Salmo, domani all’Ariston per il duetto con Shari, sarà a Cagliari in concerto il primo luglio al Poetto.

