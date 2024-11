Sanremo 2025, già impazza il toto-nomi 

Irama e Achille Lauro. Rocco Hunt, Tony Effe, Emis Killa. Brunori sas, Virginio, Tommaso Paradiso. Elodie, Gaia, Francesca Michielin, Arisa. Ma spazio anche a vecchie glorie come Massimo Ranieri e Marcella Bella. Il toto-nomi è già iniziato. E Carlo Conti ha fissato una data, quella del 2 dicembre, per annunciare al Tg 1 delle 20 il cast del suo Festival di Sanremo.

Per ora, si tratta solo di supposizioni: Blanco, Diodato, Ermal Meta? Francesco Gabbani? Madame? Insomma: i nomi che circolano sono quelli più radiofonici, i più amati dal pubblico, quelli, insomma, capaci di catalizzare l’attenzione. D’altronde Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival è stato chiaro: «La radio è il mio primo grande amore, e il primo amore non si scorda mai. Anche quando faccio tv, faccio radio, con il ritmo e la parlantina che mi contraddistingue. Come sceglierò le canzoni in gara? Seguendo il mio orecchio, come ho sempre fatto». Quanti saranno i Big in gara? «Non si sa», la risposta di Conti. Per presentare un brano in gara, infatti, c'è ancora tempo fino al 26 novembre.

Quanto alla possibilità che gli amici di sempre Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni si affaccino all'Ariston, «è troppo scontato», ha detto il conduttore. Che, dalle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, parrebbe puntare in alto: la reunion dei Pink Floyd. O, comunque, a Tiziano Ferro. E Annalisa come primadonna.

