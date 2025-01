Sanremo 2025 Carlo Conti sceglie Geppi Cucciari  

Sanremo 2025, e anche la pratica dei co-conduttori è chiusa. Brilla la Sardegna con Mahmood e Geppi Cucciari che, come annunciato da Carlo Conti al Tg1, lo affiancheranno nella quarta serata, quella tradizionalmente dedicata alle cover. E ci sarà anche Katia Follesa, papà sardo, chef, trapiantato al Nord.

Vincitore della kermesse nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” al fianco di Blanco, per Alessandro Mahmoud, 32 anni, originario di Orosei, un periodo d’oro proprio come la sua tuta: “Tuta Gold”, il singolo con cui ha gareggiato l’anno scorso all’Ariston, è stato incoronato come brano più venduto del 2024 in Italia. Geppi Cucciari, 51 anni, cagliaritana, conduttrice su Rai 3 del delizioso “Splendida cornice”, si sta godendo il successo pure sul grande schermo: c’è anche lei nel cast dell’ultima fatica di Ferzan Ozpetek, “Diamanti”. Un ritorno per Geppi, che al Festival era già stata nel 2012, quando lanciò un appello per la cooperatrice Rossella Urru - rapita in Algeria e poi liberata qualche mese dopo - e nel 2017, quando invocò la verità sul caso Regeni.

Gli altri nomi: la prima sera «sarò da solo», rivela Conti. A salire sul palco nella seconda saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, nella terza Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Gran finale con Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e «tante altre sorprese».

