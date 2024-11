Sanremo 2025 Carlo Conti anticipa: «Fiorello? A casa» 

Di anticipazioni sul prossimo Sanremo ne ha fatte poche, ma Carlo Conti ha rivelato che nel suo primo Festival, nel 2015, disse no a un superospite come David Bowie. Una scelta di cui si è «parecchio pentito», anche perché sarebbe stata una tra le ultime apparizioni televisive dell'artista, morto per cancro qualche mese più tardi.

Quell'anno - ha ricordato il conduttore - «andava tutto molto bene, con ascolti in crescita, c'era la possibilità di avere l'ultima sera, il sabato, David Bowie, ma aveva un costo notevole e con Claudio Fasulo e il direttore Giancarlo Leone ci siamo chiesti “che facciamo?” e io ho detto “mah, sta andando così bene”, alla fine non lo abbiamo fatto venire e sarebbe stata la sua ultima ospitata televisiva. Doveva fare solo “Heroes” e il pezzo nuovo, ma sicuramente “Heroes” valeva molto più di quella cifra lì».

Se sul passato Conti non si è trattenuto, sul prossimo Festival è stato decisamente più abbottonato: «In questa edizione non ci sarà Fiorello, che è insostituibile ma vuole stare sul divano a guardarmi». Di nomi sicuri c'è solo quello di Alessandro Cattelan nellaserata del sabato, «ma non io e lui da soli», mentre per quelli di cui si parla negli ultimi giorni, da Paola Cortellesi e Laura Pausini in giù, «sono tutti nomi fantastici».

