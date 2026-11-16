Stasera Samassi celebra “Santu Millaneddu”, la ricorrenza con cui da oltre un secolo i fedeli rinnovano il voto di ringraziamento al patrono San Geminiano: secondo la tradizione, salvò il paese dalla terribile alluvione del 17 novembre 1898, rimasta impressa nella memoria collettiva come “S’Annu ‘e s’unda”. Le piogge autunnali fecero esondare il fiume Mannu, che distrusse oltre trecento case. I danni, secondo la relazione presentata alla Camera dall’allora presidente del Consiglio Luigi Pelloux, ammontarono a un milione e mezzo di lire. Gli abitanti si rifugiarono nella chiesa di San Geminiano, a Cuccuru Guventu.
Nonostante la forza dirompente del fiume non si registrarono vittime e i samassesi attribuirono la salvezza all’intercessione miracolosa del patrono. Da allora, ogni 17 novembre, la comunità rinnova la devozione al santo con una processione votiva.
La celebrazione chiude ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Geminiano. «Al termine ci sarà il passaggio di testimone tra il presidente uscente e il nuovo, che organizzerà la festa del prossimo anno», spiega Andrea Ibba, al vertice del Comitato. La processione partirà alle 16.30 con la partecipazione delle “Launeddas femminas de nodas” di San Gavino. Seguirà la messa nella chiesa di San Geminiano.
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