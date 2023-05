Sanna vince e spodesta Corrias 

Paolo Sanna è il nuovo sindaco di Fluminimaggiore. A capo della lista numero 2 “Uniti per Flumini” ha prevalso con 243 preferenze di vantaggio e il 56,80 per cento dei voti complessivi (1.015) sul primo cittadino uscente Marco Corrias, candidato sindaco della lista numero 1 “Continuiamo per Flumini” che si è fermato a 772 preferenze, pari al 43,20 per cento.

La vittoria

Sanna, ex vicesindaco e assessore nella Giunta di Ferdinando Pellegrini, ritorna tra i banchi della maggioranza dopo cinque anni passati tra quelli dell’opposizione, dove ha svolto il ruolo di capogruppo. «Possiamo dire che sia per me sia per tutta la squadra è un momento di grande gioia – ha affermato il neo eletto sindaco Paolo Sanna – siamo stati premiati per il grande lavoro fatto da tutti i 12 candidati consiglieri della lista Uniti per Futuro. Un lavoro fatto in campagna elettorale, dove i cittadini del nostro paese sono stati informati del nostro programma e della nostra visione per il futuro di Fluminimaggiore. Da subito lavoreremo per attuare i contenuti del nostro programma con il quale ci siamo presentati agli elettori, che ringraziamo per averci dato la fiducia».

Sconfitto

Ieri, al termine dello spoglio delle schede elettorali, nel seggio di via Argiolas, era presente anche il sindaco uscente Marco Corrias, che si è congratulato con il nuovo eletto primo cittadino uscente Paolo Sanna. «La maggioranza degli elettori – ha spiegato Corrias - ha espresso la propria preferenza in questo modo e noi prendiamo atto della loro scelta democratica. Sapevo già che in un certo senso partivo svantaggiato. Ho voluto, però, ripresentarmi con la nostra lista e fare in modo, che non fosse una sola lista a partecipare a questa tornata elettorale in modo antidemocratico. Ho già stretto la mano al nuovo sindaco. Gli rinnovo gli auguri di buon lavoro che naturalmente gli auspico per il bene della comunità fluminese».