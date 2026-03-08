sanna trascina la klass a Caiazzo 

Caiazzo 60

Sennori 86

Pepe in Grani Caiazzo : Lombar- di, Mastroianni, Russo, Smorra 4, Caloia 3, Aldi 4, Iuliano 2, Campa- nile 12, Cefarelli 13, Johnson 13 , Pisapia 9 . Allenatore Petrazzuoli

Klass Sennori : N. Pisano 5, Cordedda 20, Puggioni, Sanna 38, Merella 7, Cabras 6, Tola, A. Pisano 7, Hubalek, Biolchini 3. Allenatore Longano

Parziali : 18-21; 31-38; 47-65



Luca Sanna è incontenibile e trascina la Klass Sennori a un successo cruciale nella corsa salvezza di B Interregionale. Nello scontro diretto sul parquet dello Step Back Caiazzo, i romangini dominano (86-60) guidati dal loro playmaker, che ne segna 38 con un incredibile 10/14 dall’arco dei 3 punti.

Il successo, largo e meritato, consente alla Klass di ribaltare la differenza canestri con i campani, lasciando loro l’ultima piazza della classifica. Ma è ancor più importante il segnale lanciato dai biancoverdi, che nonostante l’assenza di Obinna Nwokoye e di un Hubalek ancora a mezzo servizio, passano con autorità e continuano a credere nella permanenza nella categoria.

Avvio deciso per la Klass: capitan Merella ispira subito un parziale di 8-0. I padroni di casa rientrano progressivamente in partita e si riportano a contatto. I sennoresi restano avanti per tutta la prima frazione, ma l’allungo decisivo arriva in avvio di terzo quarto: Sanna è incontenibile in attacco e porta i suoi fino alle soglie del +20. Caiazzo non reagisce, anzi si scioglie, e nel finale gli uomini di coach Fabrizio Longano hanno la strada spianata verso il quinto successo stagionale.



