VaiOnline
Basket B Interregionale.
09 marzo 2026 alle 00:22

sanna trascina la klass a Caiazzo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Caiazzo 60

Sennori 86

Pepe in Grani Caiazzo : Lombar- di, Mastroianni, Russo, Smorra 4, Caloia 3, Aldi 4, Iuliano 2, Campa- nile 12, Cefarelli 13, Johnson 13 , Pisapia 9 . Allenatore Petrazzuoli
Klass Sennori : N. Pisano 5, Cordedda 20, Puggioni, Sanna 38, Merella 7, Cabras 6, Tola, A. Pisano 7, Hubalek, Biolchini 3. Allenatore Longano
Parziali : 18-21; 31-38; 47-65


Luca Sanna è incontenibile e trascina la Klass Sennori a un successo cruciale nella corsa salvezza di B Interregionale. Nello scontro diretto sul parquet dello Step Back Caiazzo, i romangini dominano (86-60) guidati dal loro playmaker, che ne segna 38 con un incredibile 10/14 dall’arco dei 3 punti.
Il successo, largo e meritato, consente alla Klass di ribaltare la differenza canestri con i campani, lasciando loro l’ultima piazza della classifica. Ma è ancor più importante il segnale lanciato dai biancoverdi, che nonostante l’assenza di Obinna Nwokoye e di un Hubalek ancora a mezzo servizio, passano con autorità e continuano a credere nella permanenza nella categoria.
Avvio deciso per la Klass: capitan Merella ispira subito un parziale di 8-0. I padroni di casa rientrano progressivamente in partita e si riportano a contatto. I sennoresi restano avanti per tutta la prima frazione, ma l’allungo decisivo arriva in avvio di terzo quarto: Sanna è incontenibile in attacco e porta i suoi fino alle soglie del +20. Caiazzo non reagisce, anzi si scioglie, e nel finale gli uomini di coach Fabrizio Longano hanno la strada spianata verso il quinto successo stagionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 