Sanna sicuro: non getto la spugna 

«Non è stata una fuga, ma un atto di responsabilità affinché si possano adottare gli atti necessari al funzionamento dell’Ente: è la mia priorità per il bene della città». Massimiliano Sanna affida a un video-messaggio la sua versione all’indomani della seduta consiliare sospesa dopo l’uscita dall’aula della maggioranza e a poche ore dal vertice politico che rappresenta un bivio per la sua consiliatura. Pur non citandola direttamente, spiega le ragioni che lo hanno portato alla revoca delle deleghe all’assessore alla Cultura, Luca Faedda. «Ogni azione, ogni scelta di questa maggioranza è stata avanti per garantire l’agibilità dell’amministrazione». Non nega la complessità della situazione politica, ma si dice fiducioso: «Avremo modo di confrontarci con i partiti e trovare una soluzione anche in questa circostanza». Nessuna intenzione di gettare la spugna nelle parole del primo cittadino: «Gli elettori mi hanno dato un mandato, lo sto facendo nel miglior modo possibile. Cercherò di percorrere tutte le strade che garantiscano a questa amministrazione di andare avanti. Abbiamo delle cose da completare: lo farò finché potrò, per il bene della città». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA